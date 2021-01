Maiori, Idea Comune sulle misure anti-covid: “Non togliamo ai fedeli messe e cimitero”

Maiori. Il 16 gennaio il sindaco Antonio Capone ha comunicato ai cittadini di aver adottato nuove misure per combattere il covid (vedere ordinanza numero 50 del 15 gennaio 2021). A tal proposito, il gruppo di minoranza Idea Comune è intervenuto mostrando alcune perplessità. Viviamo in poco spazio a Maiori; e in questo piccolo Paese le stranezze e le esagerazioni balzano immediatamente agli occhi. Noi non siamo assidui frequentatori delle Chiese. Ci aiuta, invece, la visita al cimitero comunale: il mutuo colloquio con i defunti è una fonte di serenità. Le chiusure delle Chiese e del cimitero con ordinanze sindacali sono soltanto una severità inutile: basta semplicemente sospendere, nelle emergenze sanitarie, il trasporto con la navetta; le Chiese, invece, hanno ampiezze tali da garantire le prescrizioni anti-Covid. Non togliamo ai fedeli il conforto dell’incenso e delle parole del celebrante.

Conosciamo i parroci di Maiori, fanno bene se all’autorità comunale manifestano le loro perplessità per questi provvedimenti inutili e severi. Non condividiamo quando evidenziano comportamenti poco rispettosi, e sotto gli occhi di tutti, con assembramenti davanti a bar, negozi o lungomare di noi cittadini; non lo condividiamo semplicemente perché è una dolcissima bugia, veniale e tenera come un respiro…