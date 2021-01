Maiori: ecco le condizioni della spiaggia oggi, dopo le giornate di forte maltempo. Soltanto pochi giorni fa abbiamo testimoniato le condizioni della spiaggia di Minori, in Costiera Amalfitana, come dimostrazione delle conseguenze portate dal cattivo tempo. Dopo le mareggiate degli scorsi giorni la situazione non è diversa neanche a Maiori, come si può vedere nel video di Valeria Civale: le ultime mareggiate purtroppo hanno portato in spiaggia detriti e pezzi di legno. Un vero peccato però un luogo così bello e suggestivo. Speriamo che la spiaggia venga ripulita presto, così come accaduto proprio a Minori, sebbene sappiamo quali difficoltà porti il maltempo a chi se ne occupa.

Ringraziamo Valeria Civale per il video.