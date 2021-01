Maiori di nuovo fa appello fa appello alla coscienza civile per fronteggiare questa emergenza

Maiori, Costiera amalfitana . Riportiamo di seguito le parole del gruppo consiliare di minoranza di Maiorin in Costiera Amalfitana, rappresentato Elvira D’Amato e Gianpiero Romano inviatoci da Valeria Civale che sul posto segue in Costa d’ Amalfi per Positanonews Maiori, Minori e Ravello

Il gruppo d’opposizione ” Maiori di nuovo” guidato da Elvira Amato in seguito all’ordinanza odierna del sindaco di Maiori n. 29 avente come oggetto “Adozione di ulteriori misure preventive e precauzionali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19” con un post pubblicato su facebook si mostra preoccupato per la situazione.

Il sindaco ha disposto la chiusura degli uffici comunali, delle chiese , del cimitero, circoli sociali e la sospensione del mercato settimanale. Inoltre sono vietate le visite a parenti e amici , salvo quelle a congiunti stretti per ragioni di necessità e a tutela della salute di questi ultimi.

Non consentito quindi alcun festeggiamento sia in luoghi pubblici che privati . I ristoranti e i bar possono proseguire le loro attività solo con la modalità d’asporto e della consegna a domicilio. Le attività didattiche proseguono esclusivamente con la modalità a distanza per gli alunni di ogni ordine e grado e scuole presenti sul territorio comunale.

Il gruppo d’opposizione “Maiori di nuovo” fa quindi appello alla coscienza civile dei cittadini e ad osservare le disposizioni per il contenimento del virus.

Valeria Civale