Maiori: continua la selezione di volontari per il Servizio Civile Universale

Servizio Civile Universale – Città di Maiori. Continua la selezione di Volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri. Vuoi fare una scelta importante? Scegli il servizio civile universale, presenta domanda di partecipazione e diventa operatore volontario. Potrai così dedicare alcuni mesi della tua vita al servizio della comunità. Il servizio civile è un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per te, che sei una indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Vuoi scegliere di “esserci”, di “non mollare”, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, naturalmente osservando tutte le misure di contenimento dell’epidemia?

Leggi in dettaglio:

Cos’è https://bit.ly/3bg2Xsq

I settori https://bit.ly/35l8477

Cosa offre https://bit.ly/2JRLY4u

Perché farlo https://bit.ly/2XhuNfE

Info: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

Sul sito ufficiale del Comune di Maiori è disponibile un’informativa in riferimento al bando per la selezione di Volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. Nell’immagina sottostante, si trovano i riferimenti anche alle altre città della Costiera.