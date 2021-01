Maiori, attenzione: stanno girando finti agenti Enel. Non apritegli

Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo l’allarme di un pericolo truffa a Maiori.

Prestare attenzione: stanno girando per Maiori degli agenti procacciatori di contratti per conto di Enel (così dicono loro), chiedendo al malcapitato di turno se ha ricevuto un modulo da parte di Enel. Ovviamente non avrete mai potuto ricevere alcun modulo da Enel perché questo famigerato documento NON ESISTE! Quello che vi metterà dinanzi é un contratto vero e proprio, lui vi chiederà di vedere una vostra bolletta e intanto lo compilerà e sarà valido a tutti gli effetti! Quindi una vera e propria TRUFFA! È venuto a bussare anche alla nostra porta, ma l’abbiamo immediatamente cacciato via!

Noi abbiamo un centro servizi, siamo delegati ARERA Sportello per il Consumatore (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente).

Siamo inoltre incaricati da Enel Energia. Al momento il passaggio al mercato libero dell’energia per le utenze DOMESTICHE e per IMPRESE con punto di prelievo inferiori a 15 kw è ancora VOLONTARIO, diventerà obbligatorio solamente entro la fine di quest’anno. Quindi al momento conviene fare il passaggio solamente se si risparmia in bolletta, e questa valutazione necessita di un attento e responsabile studio delle vostre bollette e NON in 5 min davanti alle vostre porte come fanno queste persone! Quindi ripeto, NON ADERITE ad offerte telefoniche né porta a porta e, soprattutto, NON mostrate le vostre bollette o documenti che contengono vostri dati sensibili perché nel 99% dei casi non vi avvantaggiano bensì vi daranno solo problemi!

Per qualsiasi informazione, potete dare uno sguardo alla nostra pagina Facebook Vietri Office Centro Servizi e potrete contattarci per qualsiasi dubbio o richiesta!