madicosaparliamo: Napoli-Londra, #InsiemeperilTerritorio & Camp; Vesuvio’s Shadow

Pienamente internazionale, il Charity Contest Internazionale “Il Panettone e gli altri piatti del Natale solidale”, dedicato ai piccoli orfani, senzatetto, vittime di gravi problematiche della Campania e ai bimbi della missione in Albania, scampati agli orrori dei conflitti, seguiti da Padre Massimo Ghezzi a guida della Parrocchia di San Gennaro al Vomero, nel Progetto AbitiAmo.

Si aggiudica la vittoria, il manager italobritannico del UK House of Commons, Ristorante Eventi Parlamento del Regno Unito, Vincenzo Napoletano, da Londra.

Congratulazioni nel Regno Unito per la riuscitissima iniziativa benefica ideata e organizzata da #InsiemeperilTerritorio, nota rassegna di eventi d’eccellenza fondata e promossa dalla giornalista enogastronomica napoletana Teresa Lucianelli con la sua grande Squadra benefica, unitamente a Vesuvio’s Shadow, il blog ercolanese specializzato nel buon mangiare e nel buon bere, del foodblogger Mario D’Acunzo, con la preziosa collaborazione di Villa Domi Ricevimenti, del patron Domenico Contessa.

Alto livello, per questa mission squisitamente internazionale, che ha degnamente sostituito gli eventi (oggi proibiti a causa della pandemia) ai quali #InsiemeperilTerritorio – ideato e guidato da svariati anni dalla giornalista enogastronomica Teresa Lucianelli, con la sua Squadra di eccellenza – ci ha abituati, grazie alla indovinata partnership con l’emergente blog specializzato Vesuvio’s Shadow, che sta conquistando sempre più affezionati lettori, attraverso un’informazione continua settoriale e grazie al partneriato in iniziative di notevole spessore come questa, dedicata alla solidarietà concreta.