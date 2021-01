L’uomo delle stelle. Il sorrentino Alberto Ruocco

CINQUE RIGHI O CINQUE Righe Antonino Siniscalchi

L’ASTROFILO NELLO RUOCCO SABATO POMERIGGIO SU RAI1

Nello Ruocco, astronomo amatoriale sorrentino, sarà protagonista, sabato pomeriggio alle ore 16.45, su Rai1, nel programma Italia Sì, condotto da Marco Liorni.

Nello Ruocco lavora al centro dialisi e per passione fa l’astrofilo. A casa unsua ha realizzato un osservatorio vero e proprio che gli ha permesso di sperimentare 130 scoperte, focalizzando l’attenzione, in prevalenza, su nuove stelle variabili.

Nello Ruocco ha alimentato la sua passione con entusiasmo e perseveranza. È riuscito a ritagliarsi uno spazio considerevole in un campo scientifico difficile. Una intensa e qualificata collocazione in un settore articolato sostenuto dai pochi mezzi a sua disposizione.