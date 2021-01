Lorella Cuccarini positiva al Covid-19. E’ asintomatica ed in isolamento domiciliare

Anche la showgirl Lorella Cuccarini è risultata positiva al Covid-19, è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare. La Cuccarini ricopre ultimamente il ruolo di “maestra” nel talent di Canale 5 “Amici” e durante la registrazione della puntata che andrà in onda sabato 9 gennaio si è collegata da casa per comunicare la sua positività precisando di dover attendere la negativizzazione per poter tornare nello studio televisivo.