Lo scrittore napoletano Michele Vario pubblica il suo secondo romanzo “I confini dell’amore ossessivo”

Napoli. Il Prof. Michele Vario, già autore del romanzo “I sogni svaniti”, nella sua seconda fatica letteraria scrive d’amore. L’amore come una lunga rincorsa affannosa, un messaggio che delinea una sola direzione: la porta del cuore. Myles & Tetty, travolti da un amore passionale, una storia d’amore travolgente, a tratti travagliata e sofferta. L’autore porterà il lettore a riflettere sugli aspetti determinanti della gelosia, una tematica non certo facile che lo scrittore delinea con finezza, utilizzando uno stile letterario raffinato ma nello stesso tempo impetuoso. L’inizio dell’opera lascia spazio alle prime parole che sfiorando il profondo dell’amore: Sei imprevedibile, folle come il genio che possiede estro, talento ed intuizione. Parlare con gli stessi occhi è alienazione! – aforisma dell’autore – Il finale traccerà la strada che non porta al cuore ma lascia spazio al tempo che verrà!

Sinossi: Myles e Tetty sono i protagonisti di una storia d’amore senza precedenti. Un amore che spinge a compiere azioni fuori dal comune, una sequenza di capovolgimenti di fronte e colpi di scena evidenziano gli stati d’animo dei due innamorati, senza alcuna difficoltà riescono a esprimere pensieri e poesie passionali, dolci e romantiche, passando poi da una protezione reciproca e un certo senso di sicurezza, all’indifferenza più totale mescolata all’orgoglio ingiustificato. La mancanza di fiducia gioca un ruolo importante, guidata da una gelosia morbosa che tormenta le due anime, un sentimento di incertezza che assale le loro menti oscurando così l’amore unico sottratto dalla paura di perdersi. La predilezione non riconosciuta e mal gestita, condotta al baratro dalla possessività che porta a vivere un periodo magico che non nasconde un’atroce sofferenza in grado di scatenare una spropositata rabbia che non giustificano le reazioni soffocando il sentimento d’amore profondo e intenso.

Biografia dell’autore: Michele Vario – classe 1983. Professore di scuola media superiore per le discipline Tecnico – Scientifiche. Scrittore e Autore, il 15 Aprile 2020 pubblica il suo primo romanzo: “I sogni svaniti” – Casa Editrice del gruppo (CSA Editrice), inoltre si specializza in ambito editoriale e di scrittura in qualità di Editor e Ghostwriter. Webmaster e web designer del sito web personale (www.mvautore.com) e del canale YouTube (MVautore). Specializzato nel settore del turismo in qualità di consulente viaggi, consegue poi il corso come volontario per la Croce Rossa Italiana. La passione per la musica, approfondita con lo studio del solfeggio con riferimento allo strumento musicale del pianoforte. Allenatore di giovani calciatori e preparatore atletico, collabora con diverse società di calcio. Giornalista incaricato alla stesura e revisione di articoli per varie testate giornalistiche. Negli anni ottiene varie Benemerenze e un Encomio Solenne per l’alto senso civico dimostrando un non comune spirito di servizio.

MAI FERMARSI!

