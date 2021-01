Lo scrittore e poeta Michele Vario si aggiudica il “Premio Speciale” per il concorso letterario “Premio Internazionale di Poesia Inedita – Besio 1860”

Cicciano – Il prof. ciccianese Michele Vario con la poesia “Il Covid esiste e… fa paura!” si aggiudica la seconda edizione del “Premio Speciale” relativo al concorso letterario “Premio Internazionale di Poesia Inedita – Besio 1860”. Il riconoscimento assegnato alla poesia di Michele Vario, risulta essere non il primo merito ricevuto in ambito letterario, già premiato con l’opera “Il desiderio dell’amore” scelta per l’antologia di poesie della terza edizione “L’amore è”, edita da Sensoinverso Edizioni. L’autore ha ritirato altri riconoscimenti negli anni: varie benemerenze e un encomio solenne per l’alto senso civico. Il 15 aprile del 2020 pubblica il suo primo romanzo “I sogni svaniti”, concentrandosi sulle disastrose vicende delle gestioni concorsuali. Il 12 gennaio scorso, scrive d’amore: “I confini dell’amore ossessivo”, la sua seconda fatica letteraria, una intrigante e travolgente storia d’amore che rappresenta in modo marcato il sentimento umano della gelosia. Il romanzo pubblicato si è già classificato tra i 20 titoli più venduti per la categoria “romanzi d’amore” di Amazon, la libreria più grande al mondo.

Nei versi della poesia vincitrice, l’autore evidenzia le scelte scellerate di chi considera la vita un semplice aperitivo, senza sapere che alcune decisioni ricadranno poi sull’esistenza della popolazione virtuosa e anziana.

Le opere sono state esaminate da giurie di merito. L’organizzazione della società Besio, conosciuta a livello internazionale, coadiuvata nella consulenza culturale dell’Associazione Mondo Fluttuate, non si è fermata nemmeno dinnanzi alla pandemia dovuta al Coronavirus. Per la seconda edizione della manifestazione savonese sono state valutate più di 1000 poesie, divise per categorie. Solo 3 le categorie premiate: Categoria Master, Categoria Under 25 e la Categoria Speciale.

La premiazione ufficiale è prevista per il giorno sabato 27 marzo alle ore 17:30 nella storica Città di Savona presso l’incantevole Teatro Sacco, in Liguria. Qualora, causa impedimenti, divieti dovuti all’andamento del Coronavirus, la premiazione si effettuerà in streaming con le modalità indicate nelle comunicazioni agli autori coinvolti.

I versi della poesia: Il Covid esiste e… fa paura!

La scorrettezza,

la scelleratezza,

la leggerezza,

elementi di estrema bassezza.

Aspetti esiziali,

quasi abissali.

La natura del deficiente,

poco prudente,

commette un’azione da vero fetente.

L’onesto,

in questo contesto,

sarà condannato… dal disonesto.

Il video “Il Covid esiste e… fa paura!”

https://www.youtube.com/watch?v=eW2Lq0KJB78