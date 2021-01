Lo psicologo Stefano Pieri parla dei danni della Dad

Stefano Pieri, psicologo esperto, parla alla Rai dei danni da DAD, “Abbiamo vinto diversi bandi che ci permettono di cooperare con studenti e insegnanti perché la didattica a distanza ha creato molti problemi emotivi. Sta alimentando uno stato depressivo. La Dad crea problemi. Il 50% dei ragazzi – soprattutto i più grandi – pensano che non si tornerà alla normalità”.

Stefano Pieri, psicologo, volto noto di trasmissioni televisive come Mattino in famiglia e Buona Domenica, autore di progetti di ”psicologia da strada” per aiutare i bambini e ragazzi nella loro prima educazione non solo sessuale, ma anche sentimentale, in passato è stato a Vico Equense per partecipare a diversi progetti educativi.