Liceo Marone di Meta: dal 1° febbraio ripartenza light

Meta (Napoli). Dal 1° febbraio il Liceo Publio Virgilio Marone riprenderà in maniera light. Come ci ha spiegato una figura interna alla scuola, almeno per i primi 15 giorni si entrerà a gruppi scaglionati. Il sabato tutti faranno lezione da casa (Dad-didattica a distanza). Ci saranno dei turni affinché saranno presenti massimo 200 alunni nelle aule del Liceo. La decisione è stata preso in accordo con il comune di Meta, anche per evitare che si creino flussi che si sovrappongano a quelli delle due altre scuole di Meta, elementari e medie.

La quarta terminerà alle 12:20, la quinta alle 13:15 e la sesta alle 14.00, ci ha spiegato il funzionario. I genitori che comprovano una fragilità nel figlio/figli possono richiedere direttamente la Dad.