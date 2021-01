L’Ema autorizza l’uso del vaccino AstraZeneca dai 18 anni in su

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha reso noto: “L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino AstraZeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci dà più forza nella campagna di vaccinazione”.

Per l’Agenzia europea per il farmaco (Ema) approva la commercializzazione nel continente del vaccino di AstraZeneca, in questi giorni al centro di uno scontro tra la Commissione Ue e l’azienda che ha annunciato un taglio delle forniture giudicato ingiustificato da Bruxelles. Il regolatore dell’Unione ha deciso di dare l’ok al composto per tutte le fasce di età al di sopra dei 18 anni, dunque anche per gli over 55, anche se non ci sono ancora molti dati poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un’età compresa tra i 18 e i 55 anni”, si legge nella nota dell’Ema.

L’Ema spiega, inoltre, che è prevista protezione dato che una risposta immunitaria si osserva in questa fascia di età e sulla base dell’esperienza con altri vaccini. Pur non avendo molte informazioni sull’efficacia del vaccino AstraZeneca nella fascia di età degli over 55, è un dato di fatto che il 13% dei pazienti inclusi in questa analisi erano anziani. Viene raccomandato sulla base dei dati e dell’esperienza accumulata con gli altri vaccini e dall’Ema si attendono qualche tipo di efficacia anche per questo sub-gruppo, anche se l’esatto livello di efficacia non può essere stimato ora. Questo significa che può essere usato, ma se ci sono altre opzioni sono preferibili.

l vaccino ha una efficacia del 60%, inferiore al 95% di Pfizer e Moderna, ma secondo gli esperti europei chi durante la fase di sperimentazione ha contratto il virus nonostante l’immunizzazione non ha sviluppato sintomi gravi. Per questa ragione, il vaccino viene considerato comunque adeguato per la sanità pubblica e nella corsa verso l’immunità della popolazione.

Domani, sabato 30 gennaio, si riunirà la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per esaminare il dossier del vaccino anti-Convid di AstraZeneca e per l’autorizzazione all’immissione in commercio e all’utilizzo nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. La commissione valuterà anche la platea di popolazione per la quale il vaccino risulta maggiormente indicato.