Le verità di Kamala

Roma – Il 28 gennaio 2021 esce in tutte le librerie “Le nostre verità” di Kamala Harris, ad annunciarlo è stata Elisabetta Sgarbi con un tweet, infatti è la “Nave di Teseo” ha pubblicare in Italia l’unica biografia autorizzata del nuovo vicepresidente degli Stati Uniti, titolo originale “The Truths we hold: An American Journey“. Aggiunge l’infaticabile direttrice de “La Milanesiana”: “Per arrivare ad un ruolo così importante bisogna avere una grande storia da raccontare“. Kamala Harris, figlia di immigrati, il padre è stato uno stimato economista giamaicano mentre la madre era una ricercatrice indiana, entrambi attivisti per i diritti civili, è cresciuta a Oakland, California. La senatrice Kamala Harris nella sua carriera giuridica, si è distinta per essere uno dei principali attori del cambiamento giudiziario negli Stati Uniti. Attraverso l’arco della sua vita, di fronte alla grande crisi dei nostri giorni, con questo suo diario la Harris comunica al lettore la sua visione del mondo fatta di lotta per una società di valori condivisi; rispettare le idee altrui senza permettere che la diversità di credo o opinione ci divida. La sua grande lezione, oggi più che mai necessaria, è che abbiamo molte più cose in comune di quante sono quelle che ci dividono, ma spetta a noi guardare oltre e andare avanti con un progetto e l’intenzione di dare spazio alla verità del genere umano. “Ai figli del nostro Paese, indipendentemente dal genere, abbiamo un messaggio chiaro da dare: sognate con ambizione, guidate con convinzione” (Kamala Harris)

a cura di Luigi De Rosa

“Le nostre verità”di Kamala Harris edito da La nave di Teseo, euro 20 in libreria.