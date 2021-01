Le ultime da Napoli: ADL conferma la fiducia a Gattuso

Accusata di essere stata silente per troppo tempo, dopo l’andamento altalenante degli azzurri e la sconfitta della Supercoppa italiana, la SSC Napoli ha finalmente deciso di esprimersi, sciogliendo ogni dubbio sul “Gattuso in o Gattuso out” attraverso un comunicato: “Il presidente Aurelio De Laurentiis con il Vice Presidente Edoardo e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, ha incontrato questa sera la squadra e lo staff tecnico confermando la piena fiducia all’allenatore Rino Gattuso”. L’incontro, avvenuto presso l’Hotel Britannique, è stato chiarificatore sotto vari aspetti. Innanzitutto pare che il patron abbia specificato di aver pagato a tutti gli stipendi dell’anno 2020, rimasti arretrati a causa della crisi economica; poi, come si legge dal comunicato, il presidente ha rinnovato la stima verso l’allenatore fin troppo contestato nell’ultimo periodo e, oltre ad aver dispensato carezze ed abbracci ai suoi giocatori, li ha invitati a non commettere gli stessi errori fatti con Ancelotti (vedi ammutinamento) e a seguire le direttive di mister Rino. Anche capitan Insigne, presente alla cena, è stato protagonista di un episodio particolare: alcuni tifosi fuori dall’hotel hanno voluto parlare con lui, proferendo parole di incoraggiamento: “Puoi contare su di noi Lorenzo, sei il capitano del Napoli. In Supercoppa ci hai commossi con le tue lacrime, devi essere più sereno. Non aver paura di giocare bene per il Napoli, non ti mettiamo pressioni”. Toccante la replica del N24: “Dopo la partita con la Juve mi sono sentito malissimo, sono stato chiuso in casa 3 giorni. Può influire negativamente per la squadra leggere tanti commmenti negativi sui social. Io non voglio perdere, ci tengo molto a questa squadra”. Questa sera il Napoli affronterà lo Spezia per la partita di Coppa Italia allo stadio Maradona e vedremo se i calciatori avranno percepito il messaggio della società, riuscendo a mettere in campo la giusta grinta per vincere contro una squadra che in campionato ha già dato loro del filo da torcere, imponendosi con il risultato di 1-2.