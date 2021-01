“Le più belle frasi di Osho” scompare da Fb. Cosa è successo?

La pagina Facebook satirica “Le più belle frasi di Osho” , una delle più popolari in Italia, è stata irraggiungibile per alcune ore. Sul profilo , curato dall’autore romano Federico Palmaroli e seguito da più di un milione di utenti, vengono pubblicate ogni giorno vignette satiriche strettamente legate all’attualità. A spiegare cosa è successo è stato proprio l’autore in un post: “C’è stata una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete e un conseguente errore di valutazione da parte di Facebook “.

“Intanto ringrazio tutti per la solidarietà – scrive Palmaroli -. Quanto ai motivi della chiusura temporanea della pagina, pur comprendendo coloro che hanno pensato che fosse dovuta a motivazioni legate ai contenuti da me pubblicati, vi informo che non è stata provocata da quelli, anche perché la mia satira non è mai stata né violenta né offensiva”. A causare il blackout sarebbe stato l’uso di “Osho” nel nome della pagina. “C’è stata una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete e un conseguente errore di valutazione da parte di Facebook, riconosciuto dopo il mio reclamo. Tutto a posto”.

