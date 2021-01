Le pagelle: Rrahmani-Maksimovic ” Attenti a quei due!” Gattuso presuntuoso

Meret 6,5 Niente colpe sul goal. Salva la porta azzurra con due parate e firma anche lui. Meritevole di una riconferma.

Di Lorenzo voto 6 Sia da terzino destro che da stopper non fa danni. Si sta riprendendo

Manolas sv –

(dal 16’ Maksimovic 5 Un disastro. Vicino a Rrhamani sembra di rivedere la coppia difensiva del 1990-91, Baroni-Corradini, Attenti a quei due. )

G4 Sarà la prima esperienza con la maglia azzurra. Sarà che non giocava da tempo, ma è stato un disastro. Non è da Napoli e si vede Se il buongiorno si vede dal mattino….

(dal 45′ Mario Rui 6 – Il voto per il cross per Bakayoko nell’azione del goal. Il resto meglio stendere un velo pietoso)

Hysaj 5 – A sinistra fa fatica ma regge. Sulla destra non offende né difende.

Fabian 5 – Ha giocato pure bene ma perché umiliarlo a fare la fase difensiva se non ce l’ha nelle corde. Il passaggio a Lozano nell’azione del rigore lo fa lui. A conferma che se giocasse da mezz’ala pura magari avendo un ottimo mediano dietro alle spalle allora forse ritroveremo il vero Fabian. Questo è stato svilito dall’ incapacità del mister di trovargli una giusta posizione in campo.

(dal 68′ Elmas 5,5 – Riequilibra la squadra posizionandosi dietro a Bakayoko e si vede a vista d’occhio)

Bakayoko 6,5 Il goal è d’importanza fondamentale- Per il resto anche lui si lascia prendere in contropiede dal centrocampo dell’Udinese. Il goal vale il voto.

Lozano 7 E’ l’unico con l’argento vivo. Chiude la fascia destra e poi è bravo a saltare l’uomo. Conquista il calcio di rigore. Di testa sfiora il goal. Ora è l’unico insostituibile. E con lo Spezia il piccolo chimico Gattuso ebbe pure il coraggio barbino di posizionarlo da centravanti ….Assurdo.

Zielinski 5,5 – Almeno cerca qualche dribbling, di dare una scossa alla squadra. Non incide è questo è la sua pecca.

(dal 92′ Demme sv Non si capisce perché non lo fa entrare dal primo minuto di gioco o subito dopo il goal del vantaggio. Sembra quasi che non lo vede di buon occhio Se ce l’hai in panchina e sta bene deve giocare se non aveva ragione un personaggio politico. “A pensar male si fa peccato ma qualche volta ci si azzecca”.)

Insigne 5 – Il goal su rigore e niente più

Petagna 5,5 – Solo un guizzo che potrebbe trasformarsi in goal ma Musso risponde presente. Per il resto s’impegna ma non incide. Modesto come giocatore ma gran lottatore.

(dal 68′ Llorente 5,5 – Non serve se non gli vengono forniti cross fatti come si deve.)

Gattuso voto 3,5 Stava per fare resuscitare anche una squadra derelitta come l’Udinese. Capi d’imputazione, i soliti. Ripete l’esperimento sempre fallito di mettere Bakayoko vicino a Fabian Ruiz. Fa giocare Rrhamani dopo che questo non vede il campo da 4 mesi e viene dal Covid-19. Non fa giocare l’ago della bilancia del Napoli, Demme, con tutto che questo sta bene e sta in panchina, a fare cosa. Entra in campo tra il primo ed il secondo tempo con aria supponente da duce fallito, Non si accorge che c’è un’autostrada del sole nel periodo del Lockdown che viene attraversata da giocatori bianconeri con una facilità disarmante. Pensa che strillare serva a qualcosa. Conclude in bellezza quando in conferenza offende la classe giornalistica campana. Fa bene il maestro Chiariello a risponderlo. Il pescivendolo lo andasse a fare in altri loci. Il Napoli ha bisogno anche di allenatori di stile. Il suo stile è quello di sbagliare ripetutamente anche le cose semplici.