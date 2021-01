Lavori di piantumazione alberature in via Califano. Previsto lunedi nero per il traffico

Lunedì 1° febbraio 2021, dalle ore 0:00 alle ore 16:00, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei

veicoli in via Califano , nel tratto di strada compreso tra l’ingresso del campo sportivo sino all’hotel

“Lorelay”.

Così è scritto nel Registro Ordinanze N° 35 del 29/01/2021 del Comune di Sorrento.

Considerando che il Corso Italia , nel tratto compreso tra via Arigliola e via Catignano, meglio noto come Bambin Gesù, per lavori di messa in sicurezza e allargamento marciapiede, è già chiuso e che in Viale dei Pini a Sant’Agnello e in Via delle Rose a Piano , vi sarà il mercatino rionale del lunedì, si prevede traffico caotico e intenso. Invochiamo i lumi per i nostri amministratori, che rendano una situazione già di per se precaria per emergenza covid e adottino provvedimenti adeguati.