L’attrice Giovanna Ralli festeggia i suoi 86 anni a “Domenica In”. Per lei i messaggi di Celentano e Costanzo

L’attrice Giovanna Ralli ha compiuto 86 anni ed oggi ha partecipato come gradita ospite alla trasmissione di Rai Uno “Domenica In” condotta dall’effervescente Mara Venier. Per lei una nella intervista e, a sorpresa, la torta con le candeline da soffiare.

Anche Adriano Celentano ha voluto fare i suoi personali auguri all’attrice collegandosi in diretta durante la trasmissione e, con il suo solito fare scanzonato e divertente, ha esordito: “Ho detto non sarà mica Giovanna Ralli? E’ impossibile, sarà sua figlia… sono rimasto colpito dalla tua freschezza e soprattutto bellezza, hai sbagliato a dire l’età, hai detto di avere 35 anni in più!”. E la Ralli ha prontamente risposto: “Non ho mai amato la vita mondana, forse è questo il mio segreto. Esiste solo la famiglia per me, faccio una vita tranquilla”.

Oltre a Celentano anche Maurizio Costanzo – come riporta FanPage – ha rivolto gli auguri all’attrice inviando un messaggio: “Non dimenticherò mai quando l’ho intervistata per la prima volta, avevo 22, 23 anni. Tanti auguri, oggi è bella come allora”.

Infine Giovanna Ralli ha voluto lanciare un messaggio riguardo al vaccino anti-Covid: “Sarò la prima a farlo, sarei disposta persino a fare da testimonial, è importante che tutti gli italiani abbiano la responsabilità di farlo”.