L’arte della pizza nocerina in Danimarca.

I ringraziamenti ad Antonio Sbarra.

Grande soddisfazione per un giovane pizzaiolo nocerino Antonio Sbarra, titolare della pizzeria “N’dò Sbarr” di Nocera Inferiore (Rione Casolla) che è stato ringraziato pubblicamente dal pizzaiolo danese Kristin Krey, titolare della Pizzeria “La Carmela” situata in Danimarca.

“Voglio ringraziare Antonio Sbarra e tutta la famiglia per avermi dato la opportunità di imparare questo mestiere”, queste le parole del pizzaiolo danese, nel ringraziare il collega nocerino che, nel corso degli anni dall’apertura della sua attività, ha ottenuto importanti riconoscimenti all’interno di festival gastronomici di rilevanza regionale e non solo.

Soddisfazione ed emozione da parte di Antonio Sbarra, che dichiara: “Sono davvero emozionato per aver avuto i ringraziamenti da Kristian che, con la sua attività, ha reso in qualche modo importante il nostro territorio.”