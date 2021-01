L’appello dell’artista Moni Ovadia per la riapertura dei teatri: “Sono tra i luoghi meno pericolosi”

Moni Ovadia è indubbiamente uno degli artisti più popolari e amati in Italia. Prolifico saggista, insignito di due lauree honoris causa e di decine di premi per l’attività artistica e per l’impegno sociale. L’artista ha voluto lanciare un appello attraverso l’Adnkronos per la riapertura dei teatri: «Mi manca molto il teatro nella rappresentazione in presenza. E’ la sua vera grande forza, il teatro è ‘hic et nunc’, e sono fondamentali le emozioni che il pubblico trasmette agli attori e viceversa. Il teatro in presenza è insostituibile, dobbiamo tornare assolutamente a farlo dal vivo. Non è possibile rimpiazzare il teatro con la televisione, perché ogni sera è una rappresentazione diversa. In quel momento, tutto si dipana. Per me le reazioni del pubblico sono fondamentali. Il teatro ha rivelato di essere uno dei luoghi meno pericolosi per la trasmissione del Covid-19. Ed è una di quelle straordinarie esperienze che ci fa capire che noi apparteniamo a una comunità nazionale, quindi in questo momento avrebbe un’importanza ancora maggiore. Non sono molte le occasioni che si hanno per capirlo e comprenderlo. Con tutto il rispetto per le fiction perché, come diceva Gigi Proietti, ‘Viva il teatro dove tutto è finto ma niente c’è de farso’. Cioè, dice attraverso la finzione le verità più spietate. E’ come lo scudo di Perseo, in grado di farti vedere la verità più spietata mentre tu sei protetto”.