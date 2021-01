L’appassionante storia del comandante sorrentino che domò «Mary». Il battesimo di mare per il comandante sorrentino Giancarlo Antonetti di un ciclone che si chiamava Mary. «Avevo diciassette anni – ricorda – e mi imbarcai con una nave di Achille Lauro. Mamma era di Meta, la Camogli del Sud, terra di marinai. In famiglia ne avevo tanti e seguii il loro esempio». La nave era stata ripescata dal fondale, perché affondata durante la seconda guerra mondiale, e risistemata alla buona e meglio. «Salpammo da Barletta diretti in un porto nei pressi di Odessa. Lì caricammo minerali di cromo e facemmo rotta verso Charleston, negli Stati Uniti. A cento miglia dalla costa americana incappammo in Mary. La nave rollava in maniera spaventosa. Il comandante fu sbalzato da una parte all’altra del ponte, credevamo fosse morto. La tempesta ci spinse sopra Capo Hatteras. In qualche modo ne uscimmo. Dopo quello spavento ho continuato per tradizione familiare, per amore di mia moglie – volevo un lavoro che mi desse la possibilità di sistemarmi – e perché ci si appassiona perfino al mare in tempesta quando si supera».

Va avanti sul filo della memoria: «Ho navigato per 45 anni ed ho girato il mondo».

La storia completa raccontata da Fabrizio Geremicca in un articolo del quotidiano Il Corriere della Sera.