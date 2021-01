La vecchia signora liquida l’Udinese 4 a 1 con doppietta di Ronaldo

Juve-Udinese chiude la quindicesima giornata di campionato. La prima del 2021. Cambia l’anno ma la storia e la fortuna di una Juve Ronaldo dipendente anche se il risultato potrebbe ingannare La prima occasione è quella che ha l’Udinese. Contropiede dei friulani il pallone arriva a De Paul il giocatore argentino avanza e segna. L’ arbitro prima assegna, viene richiamato dal Var ed annulla . La Juve sventato il pericolo segna al 31’ Errore di De Paul recupera Ramsey che passa a Ronaldo tiro d0interno collo ed è 1-0 Ci sarebbe anche un rigore su Pussetto ma l’arbitro non concede niente. Nel secondo tempo l’Udinese cerca di pareggiare La Juve raddoppia. C’è un fallo di McKennie forse da rosso. Assist d’esterno di Ronaldo a Chiesa ed è 2-0. Ramsey per cercare d’inguaiare il 2021 alla serie A tenta di segnare ma prima Musso poi l’arbitro decidono che iniziare il 2021 con un goal di Ramsey dopo quello che è successo nel 2020 non esiste proprio. Il tre a zero è sempre di Ronaldo. Il 4-0 è un altro errore della difesa di Gotti. Samir fa un passaggio orizzontale il pallone arriva a Dybala che segna, errore imperdonabile. L’Udinese centra due volte i legni della porta bianconera. Prima con un colpo di testa di Stryger Larsen e poi con un tiro sbagliato che colpisce la traversa di Zebellar. Lo stesso Zeegelaar accorcia le distanze. La Juve di Pirlo raggiunge una vittoria di Pirro Aiutata, cinica e fortunata questa è la Juve del Pirlo bianconero

Tabellino di Juve-Udinese

MARCATORI: 31’ e 70’ Cristiano Ronaldo, 50’ Chiesa, 90’ Zeegelaar, 93’ Dybala

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny 6; Danilo 6, De Ligt 6, Bonucci 6 (83’ Chiellini s.v.), Alex Sandro 6 (83’ Frabotta s.v.); Chiesa 7 (74’ Bernardeschi s.v.), Bentancur 6.5, McKennie 6 (65’ Arthur 6), Ramsey 6.5 (74’ Kulusevski s.v.); Dybala 6.5, Ronaldo 7.5. Allenatore: Pirlo

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; Bonifazi 5, De Maio 5 (65’ Molina 5.5), Samir 5.5; Stryger Larsen 6, De Paul 5.5, Walace 5 (81’ Makengo s.v), Pereyra 5.5 (74’ Mandragora s.v.), Zeegelaar 6; Lasagna 5.5 (74’ Nestorovski s.v.), Pussetto 6 (46’ Forestieri 5). Allenatore: Gotti.

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Chiesa, McKennie, De Ligt (J)

Espulsi: –