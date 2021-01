La solita vecchia signora aiutata e fortunata!

Juve-Udinese chiude la quindicesima giornata di campionato. La prima del 2021. Cambia l’anno ma la storia e la fortuna di una Juve scarsa che s’affida solo Ronaldo e basta, no Non inganni il risultato. La Juve e l’Udinese sono pari come gioco e azioni. La prima occasione è quella che ha l’Udinese. Contropiede dei friulani il pallone arriva a De Paul il giocatore argentino avanza e segna. L’ arbitro prima assegna il goal poi si ricorda che l’Udinese ha maglia azzurra e non bianco-nera, viene richiamato dal Var ed annulla un goal regolare. La Juve sventato il pericolo segna al 31’ Errore di De Paul recupera Ramsey che passa a Ronaldo tiro d0interno collo ed è 1-0 Ci sarebbe anche un rigore su Pussetto ma l’arbitro non concede niente. Nel secondo tempo l’Udinese cerca di pareggiare La Juve raddoppia. C’è un fallo di McKennie da rosso. Ma è giallo per l’inadeguato arbitro. Assist d’esterno di Ronaldo a Chiesa ed è 2-0. Ramsey per cercare d’inguaiare il 2021 alla serie A tenta di segnare ma prima Musso poi l’arbitro decidono che iniziare il 2021 con un goal di Ramsey dopo quello che è successo nel 2020 non esiste proprio. Il tre a zero è sempre di Ronaldo. Il 4-0 è un altro errore della difesa di Gotti. Samir fa un passaggio orizzontale il pallone arriva a Dybala che segna. Dopo questo gesto tecnico sbagliato si può facilmente sostituire la ir finale del terzino del Udinese con ent. Da qui la parola “Sament”. L’Udinese centra due volte i legni della porta bianconera. Prima con un colpo di testa di Stryger Larsen e poi con un tiro sbagliato che colpisce la traversa di Zebellar. Lo stesso Zeegelaar accorcia le distanze. La Juve di Pirlo raggiunge una vittoria di Pirro Aiutata, cinica e fortunata questa è la Juve del Pirlo bianconero

Tabellino di Juve-Udinese

MARCATORI: 31’ e 70’ Cristiano Ronaldo, 50’ Chiesa, 90’ Zeegelaar, 93’ Dybala

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny 6; Danilo 6, De Ligt 6, Bonucci 6 (83’ Chiellini s.v.), Alex Sandro 6 (83’ Frabotta s.v.); Chiesa 7 (74’ Bernardeschi s.v.), Bentancur 6.5, McKennie 6 (65’ Arthur 6), Ramsey 6.5 (74’ Kulusevski s.v.); Dybala 6.5, Ronaldo 7.5. Allenatore: Pirlo

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; Bonifazi 5, De Maio 5 (65’ Molina 5.5), Samir 5.5; Stryger Larsen 6, De Paul 5.5, Walace 5 (81’ Makengo s.v), Pereyra 5.5 (74’ Mandragora s.v.), Zeegelaar 6; Lasagna 5.5 (74’ Nestorovski s.v.), Pussetto 6 (46’ Forestieri 5). Allenatore: Gotti.

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Chiesa, McKennie, De Ligt (J)

Espulsi: –