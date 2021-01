La SITA pronta ad affrontare le corse scolastiche in Costiera Amalfitana con i privati. Nella giornata di oggi, domenica 24 gennaio 2021, ha sentito alcuni funzionari della Sita a proposito dell’organizzazione del trasporto scolastico in vista della presta riapertura delle scuole di ogni grado. Si tratta, infatti, della principale preoccupazione dei genitori.

In questo momento, si sta facendo una pianificazione con il possibile ausilio di società private per coprire le esigenze di località della Costiera Amalfitana in difficoltà, come Ravello, Minori, Maiori ed Agerola, in modo tale da collegarli con i licei.

Lo stesso varrà per Positano e Praiano, per la Penisola Sorrentina a Sorrento, Meta e Sant’Agnello.

Come sappiamo, le scuole sono ben organizzate e sicure per affrontare le misure del contenimento del Coronavirus, ma il punto debole è il trasporto, ed è su questo che pare che anche la Regione Campania si sia finalmente attivata.

Positanonews darà maggiori informazioni e dettagli in settimana. Ricordiamo che le scuole dovrebbero ricominciare il primo febbraio ma bisogna aspettare l’organizzazione interna di ogni istituto.