La Salernitana all’arechi prova a reagire contro il Pescara

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Kupisz; Gondo, Djuric. A disp. Adamonis, Lopez, Sy, Schiavone, Tutino, Cicerelli, Aya, Iannoni, Barone, Giannetti, Veseli. All. Castori

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Sorensen, Bocchetti, Jaroszynski; Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Maistro, Nzita; Galano, Ceter. A disp. Alastra, Masciangelo, Drudi, Guth, Balzano, Machìn, Omeonga, Fernandez, Busellato, Asencio, Vokic, Odgaard. All. Breda

La Salernitana va a caccia del riscatto. Dopo le tre sconfitte consecutive con Monza, Pordenone ed Empoli, quest’ultima particolarmente pesante, la squadra di Fabrizio Castori vuole voltare pagina e tornare sulla strada che l’ha portata a raccogliere 31 punti nelle prime 15 giornate del torneo cadetto. All’Arechi arriva il Pescara di Roberto Breda, indimenticato ex la cui squadra è altrettanto affamata di punti. Dopo il ko interno con la Cremonese gli abruzzesi occupano il diciassettesimo posto in classifica con 16 punti all’attivo.

In sede di presentazione della partita Castori ha parlato di una “normale flessione” in un campionato “dispendioso”. L’obiettivo, dopo una settimana tra mercato e ritiro, è quello di resettare tutto e ripartire. Il tecnico proverà a farlo confermando il 3-5-2 ma con diverse novità nella scelta degli interpreti. In difesa Bogdan e Mantovani agiranno ai lati di Gyomber davanti a Belec. Sulle corsie laterali chance per Casasola e Kupisz. Quest’ultimo, come sottolineato in conferenza stampa da Castori, “non ha problemi a fare il quinto” .In cabina di regia rientra Di Tacchio con Coulibaly a destra e Capezzi a sinistra. In attacco scalpita Gondo che dovrebbe essere preferito a Tutino per comporre il tandem offensivo con Djuric. Modulo speculare per il Pescara che affronterà la Salernitana con Galano e Ceter. In difesa ci sarà l’ex Jaroszynski, a centrocampo Maistro con Memushaj e Valdifiori.

STADIO ARECHI DI SALERNO ORE 16,00

