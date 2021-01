La Roma in bilico: Fonseca o Dzeko?

Ciò che è accaduto alla Roma in questi giorni ha dell’incredibile. Dopo essere stata eliminata in Coppa Italia dallo Spezia, squadra che affronterà domani in campionato, con una sconfitta di 2-4 e, soprattutto, rea di aver effettuato 6 sostituzioni invece delle 5 consentite, sembra che nello spogliatoio giallorosso si sia rotto qualcosa. Ieri è avvenuto un duro confronto con tentato ammutinamento della squadra per il licenziamento del team manager Gombar per l’errore dei 6 cambi e ciò sembrerebbe aver scatenato una furiosa lite con protagonisti Fonseca e Dzeko. Quest’oggi poi la conferenza stampa del tecnico portoghese per la presentazione della partita di domani ha confermato i sospetti di tutti: Dzeko out. L’allenatore si è dichiarato tranquillo del rapporto con il presidente e con la squadra ma, alla domanda diretta del giornalista su eventuali problemi con il capitano, la risposta è stata secca: “Non dico altro, non può giocare. Sono concentrato sulla partita di domani”.