La gioia della ripartenza allo Stuzzichino fra le Premiate Trattorie Italiane. Arriviamo nella nebbia dopo i tornanti che passano per i Colli di San Pietro a Piano di Sorrento e i Colli di Fontanelle a Sant’Agnello, fra panorami mozzafiato che arrivano a farci vedere la Costa d’ Amalfi con Positano e Praiano. Arrivati a Sant’Agata dei Due Golfi di Massa Lubrense puntiamo direttamente da lui da Mimmo De Gregorio e la sua fantastica famiglia che ha riaperto dopo il lockdown per Covid che ha messo in ginocchio i ristoranti in tutta Italia e in Campania in particolare.

Qui troviamo inaspettatamente, visto il maltempo e la nebbia, i tavoli occupati, ma tanti da Napoli e anche oltre ci tenevano a tornare in una delle migliori osterie d’ Italia. La giusta attesa e ci sediamo, due zuppe, la ministra maritata, una pausa da una giornata intensa di lavoro con Positanonews , fra trombe d’aria a Vico Equense, notizie di cronaca e sport, ci occupiamo dell’enogastronomia della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina per cui abbiamo un blog apposito , Enogastronautanews.

L’ingresso è di quelli che fanno illuminare gli occhi, le “zeppole di San Giuseppe” in bella mostra, il locale luminoso e accogliente, il sorriso della famiglia De Gregorio e dei clienti che vivono un attimo di serenità e qui hanno trovato il posto giusto. Un pasto leggero e veloce, dopo due zuppe, l’eccezionale e famosa “Minestra maritata”, i dolci, zeppole divine con un inconfondibile profumo di anice, irresistibili.

L’Osteria lo Stuzzichino ha dedicato a tutti quelli che in questo periodo hanno sentito la nostalgia dei profumi dei nostri luoghi, la minestra maritata della casa della nonna, e quella sensazione che solo il profumo della zeppola di San Giuseppe appena tirata dal forno da’, con la magica condivisione di Mimmo protagonista oramai della scena del suo territorio, che insieme alla famiglia ci mette il cuore e l’animo di lavorare finalmente sentendo i profumi della sua terra!

La cosa più bella è vedere la gioia della ripartenza in Mimmo e la sua famiglia, una vera e propria miniera di idee e progetti, i suoi nuovi piatti, i prodotti eccezionali e unici e, dopo il giardino, uno show room.

Dimenticavamo.. L’ultimo grande successo dello Stuzzichino è l’inserimento del prestigioso libro del Gambero Rosso “Premiate Trattorie Italiane”, l’unica osteria presente è lo Stuzzichino..

Bentornati e Complimenti da tutto lo staff di Positanonews!