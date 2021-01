La Ferrari si tinge di rosa: Maya Weug è la prima donna pilota della rossa

Maya Weug è la prima donna a entrare nella Ferrari Driver Academy: la sedicenne che ha sempre sognato molto di arrivare in questa posizione e che si è impegnata duramente sui kart per ottenerla. E’ la vincitrice di Girls On Track, il programma gestito da FIA e Maranello per sostenere l’automobilismo al femminile, frequenta i paddock da anni, con un palmares di tutto rispetto sul quale la ciliegina è la vittoria nella WSK Final Cup – 60 Mini, anno 2016. “Alla sedicenne Maya Weug è stata offerta la possibilità di scrivere un pezzo di storia. È la prima donna a entrare nella Driver Academy della Ferrari. «Ho fatto bene a credere nel mio sogno», piange Maya quando Michèle Mouton, campionessa di rally oggi a capo della Commissione donne nel Motorsport della Fia, in diretta Facebook pronuncia il fatidico «the winner is». Nata in Spagna da una belga e da un olandese dal quale ha ereditato il talento e la passione per i motori. È stato lui a regalarle per Natale il primo go-kart e a metterla al volante quando aveva sette anni e le sue amiche avevano da poco tolto le rotelle alle biciclette. «Il battesimo in pista? Nel 2011, sono arrivata alla prima curva e mi sono girata. Da quel momento in poi ricordo solo adrenalina. E non ho più smesso», si legge sul quotidiano la Stampa. “Maya ha debuttato con i kart in tenerissima età. Aveva sette anni e già sfidava i maschietti in pista. I suoi sogni si sono sempre più allargati, fino a questa chiamata da parte della Ferrari. «Sono fuori di me dalla gioia – ha raccontato la Weug –. Ho fatto bene a dare ascolto ai miei desideri. Non vedo l’ora di cominciare la preparazione con i ragazzi della Accademia. E spero arrivi presto il giorno della prima gara a bordo di una monoposto!». A scanso di equivoci, l’olandesina volante ha comunque precisato di non fare il tifo per Max Verstappen. «Il mio punto di riferimento – ha spiegato – è Charles Leclerc».