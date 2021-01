La classifica delle migliori scuole superiori di Napoli. Tra i licei linguistici trionfa il P. V. Marone di Meta

Eduscopio 2020, la classifica delle migliori scuole superiori di Napoli e provincia. Il liceo ‘Jacopo Sannazaro’ di Napoli in testa come miglior liceo classico, il Convitto ‘Vittorio Emanuele II’ di Napoli come miglior scientifico, ed ancora: il ‘Virgilio Marone’ di Meta di Sorrento come miglior liceo linguistico ed il Giancarlo Siani di Napoli come miglior istituto tecnico tecnologico.

Questi i “primi posti” stilati dal report Eduscopio 2020, pubblicato dalla Fondazione Agnelli. Un report che testimonia, tuttavia, come i licei di primissimo ordine ci siano tanto nel capoluogo partenopeo quanto in provincia. Nel report, che ha stilato classifiche valide per tutte le città d’Italia, ci sono anche i dati relativi a Napoli e provincia, con i loro migliori istituti superiori. Il miglior liceo classico di Napoli secondo la ricerca Eduscopio del 2020 è il Jacopo Sannazaro di Napoli. Sul podio, sempre nel capoluogo partenopeo, anche l’Umberto I ed il Vittorio Emanuele II. Alle spalle del podio c’è invece il “riscatto” della provincia: il’ Publio Virgilio Marone’ di Meta (il miglior dunque dell’intera provincia partenopea), seguito dal ‘Gaetano De Bottis’ di Torre del Greco ed il ‘Vittorio Imbriani’ di Pomigliano d’Arco.

I migliori licei linguistici di Napoli e provincia

Al primo posto della top ten dei licei linguistici di Napoli e provincia c’è invece il Publio Virgilio Marone di Meta, seguito dal ‘Gaetano Salvemini ‘di Sorrento ed il ‘Francesco Severi’ di Castellammare di Stabia. Una zona, quella sorrentino-stabiese, che si conferma così al top per quanto riguarda l’apprendimento delle lingue straniere nelle scuole superiori.

Ma la provincia di Napoli “regala” alla top ten anche il ‘Quinto Orazio Flacco’ di Portici ed il ‘Laura Bassi’ di Sant’Antimo, davanti al ‘Gaetano De Bottis’ di Torre del Greco. Il primo liceo classico del capoluogo partenopeo è l”Eleonora Pimentel Fonseca’, seguito dal ‘Caracciolo di Procida’ ed il Brunelleschi di Afragola, prima del ‘Suor Orsola Benincasa’ di Napoli.

I migliori licei scientifici di Napoli e provincia

In testa alla classifica dei migliori licei scientifici di Napoli e provincia c’è il Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli, davanti all’ ‘Alfred Nobel’ di Torre del Greco ed al ‘Giuseppe Mercalli ‘ancora nel capoluogo partenopeo.

Completano la classifica il Gaetano Salvemini di Sorrento, il Caracciolo di Procida, il Don Lorenzo Milani di Gragnano, il ‘Lucio Anneo Seneca’ di Bacoli, il ‘Leon Battista Alberti’ di Napoli, il ‘Gian Battista Vico’ di Bacoli ed il ‘Giancarlo Siani’ di Casalnuovo.

I migliori istituti tecnici tecnologici di Napoli e provincia

Per quanto riguarda invece gli istituti tecnici tecnologici di Napoli e Provincia, in testa c’è il Giancarlo Siani di Napoli, mentre al secondo posto c’è l’ ‘Ettore Majorana’ di Somma Vesuviana, che è così il miglior istituto tecnico tecnologico della provincia di Napoli. Completa il podio il Luigi Sturzo di Castellammare di Stabia. Compleatno la top ten il Della ‘Porta-Porzio’ di Napoli, l’Einaudi-Giordano’ di San Giuseppe Vesuviano, l’ ‘Enrico Medi’ di San Giorgio a Cremano, il Galileo Ferraris di Napoli, l’Augusto Righi di Napoli, il ‘Masullo-Theti’ di Nola ed infine l’Elena di Savoia di Napoli.