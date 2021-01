Accogliamo volentieri la recensione del prof Ali Abu Ghamined, Presidente del Forum di Architettura Meditarranea, relativa all’architetto Danilo Lisi, quale realizzatore della Chiesa di San Paolo a Frosinone, oggi si celebra la conversione, e tanti altri lavori nel mediterraneo.

′ Sacred Void and Contemporary Architecture ′ ′ nuovo libro in italiano del professor Danilo Lisi, Mediterranean Forum member.

Dr. Ali Abu Ghanima

Buon inizio del 2021 nel campo dell’architettura grazie alla notizia che ho ricevuto in merito all’uscita di un nuovo libro del professor Danilo Lisi, uno dei primi membri dell’Intermediate Architects Forum. Ha partecipato alla maggior parte delle attività del Forum a partire dalla mostra 7 Architects. Italiani, che abbiamo iniziato ad Amman, poi si sono trasferiti a Beirut presso l’Università Araba di Beirut, la Biblioteca di Alessandria e l’Università di Alessandria, l’Emirato di Asir in Arabia Saudita, Danilo è stato sempre con noi in tutti questi luoghi.

Il nuovo libro intitolato ′ ′ Architecture and Contemporary Architecture ′ ′ preparato dal professor Danilo Lisi è un box di 24 x 24 figure con 128 pagine a colori, che è in italiano e ne ha curato la stampa e la pubblicazione La Casa Editrice Cangemi è una delle più famose case editrici italiane case e questo libro è della prima produzione del 2021

Danilo Lisi, classe 1953, laureato al Collegio di Architettura presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 1978, è il fondatore del proprio studio di ingegneria, ed è anche professore presso la Facoltà di Belle Arti di Roma, che è una delle le più importanti facoltà d’arte a livello globale

Il libro contiene un’introduzione scritta da Govana Alberto Campetelli dal titolo Building Sacred Void, Building Modernness, e i libri di Danilo Lisi dal design alla modernità raggiunta.

Conteneva quindi un certo numero di scrittori sul vuoto sacro nell’architettura per un certo numero di architetti più famosi, così Mario Bezani scrisse della cappella tra il vuoto architettonico e la natura e l’originale architetto maltese Richard England libri sui santuari dell’anima e della santità poi scriveva Tino Pazzo sulla progettazione delle chiese. Nelle città del futuro poi l’architetto di fama mondiale Paulo Portoquezi scrisse del linguaggio dei simboli.

Nelle pagine del libro è incluso anche un dialogo architettonico tra Danilo Lisi e l’iconico architetto Mario Botta sull’idea di “dalla natura alla città”.

Un libro meraviglioso, spero che ci arrivi come un libro cartaceo al più presto, come mi ha detto il mio amico Danilo Lisi, soprattutto che contiene scritti di alcuni dei nomi più importanti dell’architettura e tratta un argomento importante, l’architettura sacra, presente e futuro, fino a quando un incontro ravvicinato e la vita torna alla normalità dopo la pandemia di Corona. Siamo pronti come Intermediate Architects Forum a ricevere l’amico Danilo Lisi ad Amman e in altre città del Mediterraneo in un dialogo e un incontro con lui sul suo nuovo libro e sul futuro della Holy Architecture, soprattutto perché ha progettato e realizzato una serie di chiese distintive in Italia Arrivederci a presto, a Dio piacendo.

Foto 4 di 4







Foto 2 di 2



Danilo Lisi è nato a Frosinone nel 1953: suo padre Fabio, generale dell’esercito, eroe delle Colonie, parte volontario per l’Africa Orientale all’età di 19 anni. E’ forse per questo, e forse per l’essere nato sotto il segno del Sagittario, che viene sempre più affascinato dal viaggiare. Architetto-viaggiatore, è così infatti che si definisce, ha girato un po’ per tutti i continenti, rimanendo particolarmente affascinato dall’architettura giapponese contemporanea e dalla qualità della vita delle città australiane. All’età di 25 anni si laurea presso l’Università La Sapienza di Roma. Libero professionista, ha al suo attivo una notevole esperienza nel campo delle Opere Pubbliche. Approfondisce da anni problemi di Bioarchitettura, partecipando a viaggi studio in Italia e all’estero. Negli ultimi anni si dedica principalmente al tema dell’Architettura Cultuale, realizzando 4 nuovi complessi parrocchiali e partecipando a diversi concorsi. Ultimamente è stato invitato dalla Conferenza Episcopale Italiana al “Concorso progetto pilota 2009” per la realizzazione della chiesa intitolata a Gesù Maestro a Racalmuto (AG). Attualmente è impegnato nella costruzione del complesso parrocchiale intitolato a San Giovanni Bosco a Terni, per conto della diocesi di Terni-Narni-Amelia e nel complesso parrocchiale intitolato a San Paolo Apostolo a Manila (Filippine). Già docente presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone e Napoli, è titolare della cattedra di “Elementi di Architettura e Urbanistica” presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e dell’insegnamento di “Analisi del Territorio e Progettazione del Paesaggio”, attivato dalla stessa Accademia. Sono molteplici le Istituzioni di respiro internazionale che hanno ospitato sue conferenze. Le sue opere sono state pubblicate sulle maggiori riviste del settore. Tra gli altri critici, Maurizio Calvesi ha scritto di lui: “…Penso che Danilo Lisi sia tra i più validi e promettenti – anche al di là dei notevoli risultati già raggiunti – rappresentanti della nuova architettura italiana.”