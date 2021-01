La Befana della Biodiversità 2021

Roma – Anche quest’anno la Befana ha accompagnato i Carabinieri Forestali nei reparti pediatrici delle strutture ospedaliere per portare piccoli doni ai bambini ricoverati. Ieri presso il Policlinico di Roma “Umberto I” ultima tappa della Befana della Biodiversità 2021, sono stati 40 gli ospedali raggiunti dai Forestali che hanno consegnato ai piccoli ricoverati doni che consentiranno loro di poter vesitare almeno virtualmente le più belle Riserve Nazionali, con l’augurio che la pronta guarigione dei bambini e la fine dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da coronavirus, possano permettere a tutti di tornare a godere quanto prima delle bellezze del paesaggio italiano non più solo con l’ausilio della tv e del pc ma soprattutto in presenza, come si suol dire oggi.

a cura di Luigi De Rosa