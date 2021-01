La balena non voleva lasciare Sorrento: la cima si è spezzata per il peso

Sorrento. In questi giorni vi abbiamo aggiornato sulle sorti del corpo della balenottera morta al porto di Sorrento. Ieri sera la balenottera è partita per il suo ultimo viaggio in mare. Direzione Napoli, dove oggi dovrebbe essere sottoposta a necroscopia.

Ma non appena partiti, subito un inconveniente. La balenottera sembrava quasi non voler lasciare Sorrento. La cima si è spezzata per il grosso peso. C’è voluta tutta la determinazione e l’impegno degli uomini della Guardia Costiera per riprendere il cammino. Lo leggiamo sulla Pagina Facebook Punta Campanella Parco Marino.

Video di Antonino Maresca che ringraziamo.