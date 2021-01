L’8 gennaio sospensione idrica a Cava de’ Tirreni, Giffoni Sei Casali, Pellezzano, San Cipriano Picentino

La società Ausino informa che, dovendo eseguire un intervento di riparazione alla condotta adduttrice “Consorziale” nel tenimento di Giffoni Sei Casali, Loc. Oliveto, è costretta ad interrompere l’erogazione idrica dalle ore 05:00 alle ore 18:00 del 08.01.2021.

La sospensione produrrà i seguenti effetti:

Cava de’ Tirreni: abbassamenti di pressione e/o mancanza d’acqua nelle zone Annunziata, S. Pietro, Sparani, Cafari, Maddalena, Rotolo, Dupino, SS. Quaranta

Giffoni Sei Casali: abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua a partire dalle ore 16:00 su tutto il territorio.

Pellezzano: mancanza d’acqua a partire dalle ore 4:30 nelle zone Via Calipari (San Giovanni), Via Moscato, altresì potranno verificarsi disservizi in Via Chiuiano, Via Kennedy, Via De Vita (dal distributore TAMOIL verso Salerno) e Via De Gasperi (fino alla ferrovia), con esclusione del civico n.1 di via De Gasperi.

San Cipriano Picentino: abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua a partire dalle ore 14:00 in località Vignale.

Stante la prevista durata dell’intervento come sopra indicata, il ripristino della regolare erogazione avverrà, salvo imprevisti, entro le ore 00:00 del 09.01.2021.

La Società assicura, in ogni caso, il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza.