Ko per la Turris a Francavilla. Il presidente Colantonio: “Dobbiamo mantenere la calma”

Un altro ko per la Turris che non è riuscita a riscattarsi dalla sconfitta nel derby con l’Avellino. E’ caduta quest’oggi anche a Francavilla e, purtroppo, è meritata anche questa sconfitta, la seconda consecutiva. Gara quasi archiviata dai padroni di casa già nel primo tempo che si trovano in vantaggio di due reti grazie a Vazquez e Ciccone; nella ripresa riapre le speranze capitan Longo ma alla fine i corallini si arrendono al terzo goal del 3-1 realizzato in contropiede da Zenuni. Nel post partita, le dichiarazioni del presidente Colantonio: “Quando sei così sbilanciato alla ricerca del pari, può succedere che invece finisci col prendere il colpo del definitivo ko. Adesso dobbiamo solo pensare a

Virtus Francavilla – Turris 3-1

Marcatori: pt 42′ Vazquez (rig.), 44′ Ciccone; st 17′ Longo, 40′ Zenuni.

Virtus Francavilla (3-5-2): Costa; Calcagno, Pambianchi, Caporale; Di Cosmo (42′ st Carella), Castorani (36′ st Zenuni), Franco, Tchetchoua, Nunzella (36′ st Sparandeo); Ciccone (17′ st Maiorino), Vazquez (42′ st Adorante). A disp: Crispino, Negro, Celli, Buglia, Magnavita, Volpe. All.: Trocini.

Turris (3-5-1-1): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini (1′ st D’Ignazio); Da Dalt, R. Fabiano (1′ st Persano), Signorelli (28′ st Alma), Franco (12′ st Longo), Esempio; Romano; Pandolfi (31′ st Ventola). A disp.: Lonoce, Barone, Loreto, Lame, Giannone, Carannante, D’Alessandro. All.: F. Fabiano.

Arbitro: Mario Perri della sezione di Roma 1. Assistenti: Marchetti della sezione di Trento e Ferrari della sezione di Rovereto. Quarto ufficiale: Mastrodomenico della sezione di Matera.

Note: Ammoniti: Tchetchoua, Lorenzini, Di Nunzio, Pambianchi, Pandolfi, Di Cosmo, Esempio, Zenuni. Gara a porte chiuse.