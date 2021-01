Ko Juve Stabia: in vantaggio per 2-0 perde clamorosamente per 4-2

Incredibile ko della Juve Stabia, sconfitta in casa del Monopoli per 4-2 dopo essere stata in vantaggio per 2-0! Al 9′ infatti gli ospiti si trovavano sul risultato di 2-0 grazie alla rete di Orlando e al raddoppio sul rigore di Berardocco ma poi, evidentemente qualcosa è andato storto e la squadra di Scienza riesce prima a pareggiare con Starita e Paolucci e poi addirittura a stravincere con Bunino e di nuovo Starita. Non è bastata la cattiveria auspicata in conferenza da mister Padalino perché, soprattutto nel secondo tempo, la squadra gialloblù è scesa in campo per nulla convinta. E’ tempo di chiarimenti, è tempo di prendersi le proprie responsabilità, è tempo di ricostruire e di tornare alla vittoria per gli stabiesi…una vittoria che manca dal lontano 12 dicembre 2020!