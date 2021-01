Klingsors magischer Garten ist gefunden! Villa Rufolo riapre al pubblico!

Ravello (SA) – Uno dei luoghi più affascinanti e spettacolari della Costiera Amalfitana, Villa Rufolo, a Ravello, annuncia la riapertura al pubblico. Uno dei monumenti simbolo della costiera amalfitana, che ogni anno ospita il celebre “Ravello Festival“, tra le manifestazioni internazionali più importanti che abbiamo in Italia, sarà, infatti, visitabile dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 9.30 alle 15.30 con ultimo ingresso alle ore 15. Assistere ad un concerto dal Belvedere di Villa Rufolo è una delle esperienze più belle che un turista possa vivere, la sola veduta, lascia senza fiato, un gioiello naturale indimenticabile. Tutti sanno che il Ravello Festival è legato alla figura di Richard Wagner che il 26 maggio 1880 soggiornò a Villa Rufolo, nel periodo in cui insieme a Paul von Joukowsky, era impegnato nella progettazione della scenografia del Parsifal; ebbene, quando arrivò nei giardini di Villa Rufolo, la leggenda vuole che esclamasse queste testuali parole: Il magico giardino di Klingsor è stato trovato! Il resto è storia nota, l’ispirazione che Wagner trovò a Villa Rufolo, fu eccezionale e contribuì nel tempo a dare nuova vita a questo paesino della costiera, immortalandone il nome in tutti i libri di storia e di musica. Ritornando alla nostra notizia di apertura, l’unico rammarico è dovuto al fatto che, come da disposizioni governative nazionali, il Complesso Monumentale resterà chiuso il sabato e la domenica. Il costo dei biglietti per visitatori singoli è confermato a 6 euro; 5 euro per gruppi di 10 persone, per i bambini tra i 5-12 anni e per gli over 65. Il percorso di visita si svilupperà esclusivamente all’aperto. Per quanto riguarda i gruppi c’è un massimo da rispettare di 5 persone per i visitatori autonomi (ad eccezione di nuclei familiari conviventi) e un massimo di 10 persone per gruppi accompagnati da guide turistiche. Per gruppi da 6 e fino a 10 persone è obbligatoria la prenotazione con almeno 72 ore di anticipo via e-mail a: segreteria@villarufolo.it e segreteria@fondazioneravello.it.

a cura di Luigi De Rosa