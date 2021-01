Juve Stabia, Allievi: “Dobbiamo ripartire col piede giusto”

Sabato prossimo alle 15, a Monopoli la Juve Stabia proverà a dimenticare la terribile sconfitta inflitta, domenica scorsa, dalla capolista Ternana e l‘amara chiusura del girone di andata. Due gare in cinque giorni perché mercoledì alle 15, invece, le Vespe avranno il recupero di gara con la Casertana, rinviata lo scorso 23 dicembre per la vicenda Covid che aveva decimato i rossoblù. A tirare le somme sulla situazione in cui versa la squadra stabiese è Nicholas Allievi, il 28enne difensore che milita nella Juve Stabia ormai da 4 anni: “Con la Ternana abbiamo subito una squadra fortissima ma abbiamo anche pagato i nostro atteggiamento iniziale. È stato un girone di andata tutto sommato discreto, forse siamo in credito con la fortuna, ma abbiamo commesso anche qualche errore di troppo”. Sulla prossima gara: “Dobbiamo ripartire col piede giusto, magari anche con qualche prestazione meno bella ma più efficace con punti importanti per la classifica. A Monopoli ci aspetta una gara impegnativa, in cui sarà importante l’atteggiamento iniziale. Urge tentare il bottino pieno, dobbiamo partire col piede giusto dopo l’amarezza in prossimità del giro di boa”.

Precedenti storici al Veneziani

Monopoli e Juve Stabia si sono incontrati 9 volte a Monopoli, incluso un match di Coppa Italia. Il bilancio è favorevole ai biancoverdi che hanno vinto in 5 occasioni, perso 3 volte, a fronte di 6 pareggi. L’ultimo confronto al Veneziani è quello datato il 17 febbraio 2019, col confronto che si concluse a reti bianche.