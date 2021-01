Jazz in Capri e Peppino di Capri il 28 gennaio in concerto streaming. “Un’ora di musica live”, il programma andrà in onda il 28 gennaio su “Unica Channel” in diretta streaming di Elio Coppola, direttore artistico del festival “Jazz Inn Capri”.

E’ in programma per il 28 Gennaio la terza puntata del format in streaming “Un’ora di musica Live”, rigorosamente dal vivo su UnicaChannel, con un altro ospite molto atteso: il sassofonista Max Ionata, uno dei musicisti italiani di jazz più apprezzati in tutto il mondo che si unirà al trio di Elio Coppola, batterista partenopeo, già direttore artistico del Festival di musica di jazz di Capri, per un concerto entusiasmante. Grande attesa per il collegamento con un mito della musica italiana, Peppino di Capri, ospite d’onore del Festival di Jazz caprese. Il mitico cantautore si soffermerà a raccontare qualche aneddoto della sua mirabile vita artistica ed in questa occasione illustrerà il progetto ambizioso ideato insieme al batterista partenopeo durante una memorabile serata d’estate del festival sull’isola e che vede l’esecuzione in jazz dei suoi più grandi capolavori.

“Un’ora di musica live” è un progetto nato in collaborazione tra il batterista partenopeo Elio Coppola, la kermesse che porta ogni anno sull’isola artisti di grande rilievo internazionale, ed Ettore Terribile Chianese, regista di Unica Channel. L’obiettivo è quello di non arrendersi allo stop imposto dalla pandemia ai concerti dal vivo. Per questo motivo è stato realizzato un format trasmesso in diretta streaming rigorosamente Live sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Unica Channel. Il programma offre in forma gratuita agli spettatori un concerto di musica jazz dal vivo del trio del batterista campano insieme ad ospiti di caratura internazionale che di volta in volta si alternano sul palco del Teatro Ateneo di Casoria regalando emozioni uniche al pubblico virtuale. Il programma è inoltre arricchito da interviste e contenuti di gradi artisti, direttori artistici ed addetti ai lavori collegati in diretta web per seguire la trasmissione.

Le prime due dirette, andate in onda rispettivamente il 17 Dicembre ed il 14 Gennaio hanno registrato un successo inaspettato, migliaia di visualizzazioni in poche ore, centinaia i commenti ed i messaggi di affetto lasciati dagli spettatori che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, decine le donazioni libere fatte a sostegno del format.

Momenti clou del programma sono stati il contributo del grande Tullio De Piscopo, intervenuto in diretta web, dalla sua abitazione, per commentare il concerto e raccontare qualche aneddoto della sua vita artistica, e la nostalgica dedica a Pino Daniele fortemente voluta dal batterista Elio Coppola, celebrandolo nel mese in cui, sei anni fa, ci fu la sua prematura dipartita. Degna di nota anche la performance della cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille, intervenuta in trasmissione, che ha letteralmente lasciato tutto il pubblico senza fiato.

“Un’ora di musica live” è un’iniziativa per far incontrare nuovamente gli artisti ed il loro pubblico, facendo rivivere le emozioni provate durante un concerto dal vivo e sostituendo il fragore degli applausi con i commenti sulle piattaforme social. E’ possibile sostenere il progetto con piccole donazioni attraverso PayPal.

Non resta quindi che collegarsi sulla pagina Facebook o sul canale Youtube di Unica Channel, oppure direttamente sul quelle degli artisti per godere comodamente ed in piena sicurezza, di uno spettacolo unico. Grazie alla qualità del prodotto video è consigliata la visione da SmartTV. Per coloro che non hanno la possibilità di seguire la diretta streaming ricordiamo che i concerti rimarranno disponibili on demand.

L’11 Febbraio invece sarà la volta della giovane stella emergente della musica jazz italiana, Emilia Zamuner, che recentemente si è esibita anche ad Umbria Jazz. Non mancheranno i contributi dei grandi artisti italiani e tante sorprese per una puntata sicuramente da non perdere.

Programma

Giovedì 28 Gennaio

Elio Coppola trio

Special guest Max Ionata

Elio Coppola batteria

Antonio Caps piano

Antonio Napolitano basso

Max Ionata sax

Peppino Di Capri in collegamento web

Giovedì 11 Febbraio

Elio Coppola trio

Special guest Emilia Zamuner

Elio Coppola batteria

Antonio Caps piano

Antonio Napolitano basso

Emilia Zamuner voce