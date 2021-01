Istituto di Cultura Tasso. Pasquale Giustiniani presenta Tommaso D’Aquino

dubbio se il corpo viva in atto per la presenza dell’anima così come una cosa mobi- le viene mossa in atto per la presenza di un motore, oppure se così come la materia è in atto per la presenza di una forma; e precipuamente perché Platone stabilì che l’anima non si unisce al corpo come forma, bensì come motore e reggitrice, come si evidenzia attraverso Plotino e Gregorio di Nissa, che io dunque introduco perché non furono dei Latini ma dei Greci. Proprio questo dubbio insinua il Filosofo quando dopo le cose premesse aggiunge «Ancora più oscuro è se l’anima sia atto di un corpo come il pilota lo è di una nave». Poiché, pertanto, dopo le premesse ri- maneva ancora questo dubbio, egli conclude «A mo’ di abbozzo dunque può ba- stare questa definizione e descrizione dell’anima», ovviamente perché non ne aveva ancora perspicuamente dimostrato la verità. Per eliminare, quindi, qualunque dubbio, egli procede conseguentemente a mostrare ciò che in sé e secondo ragione risulta maggiormente certo, partendo da quanto è meno certo in sé però più certo rispetto a noi, vale a dire mediante gli ef- fetti dell’anima che sono atti di essa. Ecco perché subito egli distingue le operazio- ni dell’anima, affermando che «l’essere animato si distingue dall’inanimato per il fatto che vive», e dal momento che molte sono le cose relative alla vita, vale a dire «intelletto, sensazione, moto e quiete in relazione al luogo», nonché il dinamismo del nutrirsi e dell’incrementarsi, ecco che in chiunque vi sia qualcuno di esse si di- ce che è in vita. Mostrato poi come tali cose siano tra loro in correlazione, cioè in qual modo qualcuna senza l’altra possa esistere, conclude in merito che l’anima sia di tutti i predetti aspetti il principio, e che l’anima «viene determinata – come me- diante proprie parti – dalla facoltà vegetativa, sensitiva, intellettiva e dal movimen- to», e per il fatto che tutte queste accade di riscontrarle in un solo e medesimo esi- stente, come nell’essere umano. Ora, Platone stabilì che diverse fossero le anime nell’essere umano, secondo quel- lediverse operazioni di vita che siano con lui congruenti. Di conseguenza Aristoti- le insinua il dubbio «se ciascuno di questi principi sia anima» di per sé, oppure sia una qualche parte dell’anima; e nel caso siano parti di una sola anima, se esse diffe- riscano soltanto secondo ragione, oppure differiscano anche per la sede, vale a dire per l’organo. E aggiunge che «circa alcune» ciò appare «non difficile», e tuttavia che ve ne sono alcune che generano dubbio. Dimostra perciò coerentemente che è manifesto, circa quegli aspetti che sono relativi all’anima vegetativa, e circa quelli relativi all’anima sensitiva, per il fatto che le piante e alcuni animali continuano a vi- vere anche se tagliati, ed in qualunque loro parte tutte le operazioni dell’anima che sono nel tutto si rendono manifeste. T uttavia, circa quali egli nutra qualche dubbio, lo mostra annotando che «riguardo poi all’intelletto e alla facoltà prospettiva non ancora è chiaro». Il che non lo dice in quanto vuole dimostrare che l’intelletto non

sia anima, come fraintendendo interpreta il Commentatore e coloro che lo seguono:in maniera chiara ciò corrisponde piuttosto a quanto egli aveva affermato poco pri-ma «Ne esistono alcune che generano dubbio». Per cui ecco l’esatta interpretazione:niente fino ad ora risulta chiaro, se l’intelletto sia anima o parte dell’anima; e se par-te dell’anima, se essa sia separata in un luogo, oppure soltanto per ragione.E benché affermi che ciò non sia ancora chiaro, tuttavia che cosa circa ciò aprima vista appaia lo rende manifesto osservando «Però sembra essere un altro ge-nere di anima». Il che non è da comprendere, come il Commentatore e i suoi se-guaci fraintendendo spiegano, che ciò sia stato da lui detto perché l’intelletto in ma-niera equivoca viene denominato anima, oppure che la predetta definizione nonpossa essere adatta ad esso: piuttosto, quale sia l’esatto senso dell’affermazione ap-pare da quanto il testo aggiunge poco dopo «E a questo soltanto potrebbe accade-re di essere separato come l’eterno dal corruttibile». In ciò dunque si dà un altro ge-nere, in quanto l’intelletto sembra essere un che di perpetuo, mentre le altre partidell’anima corruttibili. E poiché corruttibile e perpetuo non sembrano poter con-vergere in una sola sostanza, sembra che a questo soltanto tra le parti dell’anima,cioè all’intelletto, accade di esser separato, non però dal corpo, come il Commenta-tore fraintendendo espone, bensì dalle altre parti dell’anima, di modo che non con-vergano in una sola sostanza dell’anima.E che sia da spiegare così, risulta evidente da quanto egli aggiunge «Le rima-nenti parti, poi, dell’anima è chiaro da quanto si è detto che non sono separabili»,vale a dire per la sostanza dell’anima o per il luogo. Di questo infatti ci si era inter-rogati prima, e questo dalle cose dette fin qui è stato provato. E che non si debba in-tendere nel senso di una separabilità dal corpo, bensì di una separabilità reciprocadelle potenzialità, appare chiaro da quanto viene aggiunto poco dopo «Che peròper ragione siano altre», cioè sono una reciproca all’altra, «è manifesto: la facoltàpercettiva infatti è altra dalla facoltà opinativa». E così in maniera lampante quantoviene qui precisato costituisce anche la risposta alla questione mossa in esordio: pri-ma ci si è chiesto infatti, se una parte dell’anima separata da un’altra lo sia soltantoper ragione, oppure anche per luogo. A questo punto, risolta tale questione relati-vamente all’intelletto, circa cui niente egli stabilisce definitivamente qui, delle altreparti dell’anima egli afferma esser palese che esse non sono separabili, cioè secondoil luogo, ma sono altre per distinzione di ragione.Ottenuto dunque il risultato che l’anima si determina in facoltà vegetativa, sen-sitiva, intellettiva e movimento, vuol mostrare conseguentemente che, quanto a tut-te queste parti, l’anima si unisce al corpo non come il pilota ad una nave bensì co-me forma. Ed in tal modo si sarà del tutto certi su che cosa sia l’anima in generale,mentre in precedenza era stato detto soltanto per approssimazione. Ciò viene pro-vato mediante le operazioni dell’anima nel modo che segue: è lampante infatti chequel che in primo luogo un qualcosa opera è la forma di chi opera, così come di noi