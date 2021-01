Isola d’Isca: il gozzo sorrentino di proprietà di Eduardo De Filippo è stato costruito a Sant’Agnello

Penisola sorrentina. Ci segnalano un’inesattezza apparsa in molti scritti e articoli riguardanti Luca De Filippo e l’isola d’Isca. In tali articoli – ci dicono – viene citato come costruttore del gozzo un maestro d’ascia di nome Aprea. Bene, questo non corrisponde a verità. Il gozzo sorrentino di proprietà del grande e indimenticabile Eduardo De Filippo è stato costruito a Sant’Agnello in via Iommella Grande dal maestro d’ascia Aldo Montalbano conosciuto come “Mastalduccio”.

“Tengo molto a questa precisazione e come prova di quanto detto allego un articolo de Il Mattino in cui Luca De Filippo parla della sua infanzia sull’isola Isca”, ci ha segnalato il nostro lettore che ringraziamo. Alleghiamo anche articoli del Mattino che ci ha inviato. L’isola d’Isca è situata a soli 500 metri da Crapolla e in passato doveva essere un possedimento dell’abbazia di San Pietro.