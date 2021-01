Iracheni sbarcati a Salerno, 3 minorenni positivi al Covid

Iracheni sbarcati a Salerno, 3 positivi al Covid trasferiti ad Agropoli.

Ecco cosa abbiamo scritto di loro settimana scorsa. Nell’ambito di servizi svolti dalla Polizia di Frontiera in concorso con la Guardia di Finanza, all’alba del 14 gennaio sono stati intercettati e sottoposti a controllo con l’ausilio di personale delle Volanti della Questura e della Radiomobile dell’Arma dei Carabinieri 26 cittadini extracomunitari irregolari di cui 6 minori non accompagnati.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di appurare che le suindicate persone sono giunte clandestinamente in Italia viaggiando nascosti all’interno di un container su una nave proveniente dalla Turchia. Le ventisei persone all’atto dell’identificazione hanno riferito di essere cittadini iracheni provenienti dal Kurdistan ed hanno richiesto lo stato di rifugiato politico. Gli stessi sono stati visitati e saranno trasferiti in idonea struttura di accoglienza. In ordine alla modalità di ingresso in corso indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica.