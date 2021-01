Insieme per Ravello “Preoccupazione ed apprensione nel paese per la diffusione dei contagi” L’opposizione comunale a Ravello guidata dall’ex sindaco Paolo Vuilleumier e Gianluca Mansi inteviene sulla crisi edidemiologica che riguarda Ravello, ma anche Maiori, Positano, Praiano e il resto della Costiera amalfitana dopo queste festività natalizie. Il Covid non nasce nei cimiteri e nelle chiese, come ha detto sulle pagine di Positanonews Gerardo Russomando, ma bisogna fare uno screening serio, come ha fatto Cetara, e si poteva e doveva prevenire quello che sta succedendo che è stato ampiamente previsto e prevedibile.

«Solo i nostri comportamenti responsabili possono fermare l’ulteriore propagarsi dell’epidemia – esortano -.

Domani e dopodomani (giovedì e venerdì) i provvedimenti nazionali prevedono – per il nostro territorio – la zona gialla che potrebbe indurre tanti di noi ad abbassare la guardia e a comportarsi normalmente. A Ravello purtroppo questo non è ancora possibile!».

Per questa ragione i due consiglieri, nell’interesse di tutti, raccomandano e chiedono ai concittadini di attenersi alle raccomandazioni che da mesi stiamo ricevendo dalle Autorità, non sottovalutando le conseguenze gravi che comportamenti non rispettosi delle regole e del buon senso potrebbero comportare.

IL VADEMECUM DI INSIEME PER RAVELLO

«Riteniamo utile nell’interesse di noi tutti raccomandare ove possibile, le seguenti cautele e comportamenti:

evitiamo ogni spostamento ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero dovuti a motivi di salute;

riduciamo ogni contatto sociale non strettamente indispensabile;

limitiamo le uscite per recarci presso esercizi commerciali, farmacia, poste etc., limitandole ad esigenze inderogabili;

evitiamo soste e capannelli nelle nostre passeggiate individuali;

evitiamo soste all’interno o fuori dai bar ed in qualsiasi altro luogo;

osserviamo nei pochi luoghi di lavoro operativi come i cantieri edili, le norme dettateci per evitare contatti e possibili contagi.

Abbiamo senz’altro la possibilità di fermare il contagio e di ritornare alle nostre abitudini. Dipende dai nostri comportamenti.

Ricordiamo a tutti coloro che sono entrati in contatto con un cittadino risultato positivo di rimanere in quarantena presso la propria abitazione. Tutt’insieme ce la faremo».