Insieme per Ravello: “Esito negativo dei tamponi a cui ci siamo sottoposti, propagarsi dei contagi fonte di preoccupazione”.

Riportiamo di seguito quanto detto da Paolo Vuilleumier e Gianluca Mansi, del gruppo di minoranza Insieme per Ravello:

Comunichiamo l’esito negativo dei tamponi a cui ci siamo sottoposti a seguito dei contagi verificatisi in seno al consiglio comunale.

Il propagarsi dei contagi nella comunità ravellese é galoppante ed è fonte di grande preoccupazione. Raccomandiamo a tutti coloro che in questi giorni hanno frequentato gli uffici comunali e sono venuti in contatto con cittadini risultati positivi al virus di osservare le basilari cautele di distanziamento e di isolamento, evitando il più possibile i contatti se non all’interno del proprio nucleo familiare.

Quale gruppo consiliare, al fine di arginare il dilagare dei contagi, chiediamo comportamenti ancora più responsabili e la massima collaborazione da parte di ognuno di noi.

Manteniamo alta la guardia e adottiamo comportamenti ispirati al buon senso nel rispetto della salute di tutti noi, facciamolo l’uno per il bene dell’altro!