Insieme per Ravello chiede chiarimenti sugli screening per docenti ed alunni scuole secondarie

Ravello. I consiglieri comunali di minoranza Paolo Vuilleumier e Gianluca Mansi di “Insieme per Ravello” inviano una richiesta al sindaco Salvatore Di Martino: “Nell’approssimarsi della riapertura delle scuole secondarie di II grado della Costa D’Amalfi, ad oggi, non è stata predisposta nessuna attività di screening per docenti ed alunni. Numerosi genitori ci stanno segnalando tale circostanza, chiedendo di aver rassicurazioni circa il rientro alle lezioni scolastiche in presenza dei propri figli.

I sottoscritti consiglieri comunali Paolo Vuilleumier e Gianluca Mansi chiedono di conoscere quali azioni (screening, trasporti, vigilanza, sanificazione, etc.) siano state intraprese o si stiano per intraprendere, anche in sede di Conferenza dei Sindaci, al fine di assicurare il rientro a scuola in presenza nelle condizioni di maggior sicurezza possibile”.