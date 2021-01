Indiana Jones 5: Chris Pratt prenderà il posto di Harrison Ford?

Lucasfilm riporterà sugli schermi Harrison Ford nei panni di “Indy” per l’atteso Indiana Jones 5, con Steven Spielberg che verrà sostituito alla regia da James Mangold. Ora, nuove voci, sembrano indicare che potrebbe esserci qualcuno di nuovo ad ereditare fedora e frusta: l’attenzione è tutta su Chris Pratt. Le voci indicavano che Pratt erediterà il personaggio in modo da poter far continuare a vivere il franchise, dal momento che Ford non è certo più un giovanotto. Tuttavia, il mese scorso, il produttore Frank Marshall ha assicurato che “ci sarà solo un Indiana Jones e questo è Harrison Ford”. Un tentativo di depistaggio in attesa di renderlo ufficiale? Siamo sorpresi di veder riaffiorare queste voci sulla presenza di Pratt. Come sottolinea ComicBook, Lucasfilm vuole che Pratt interpreti una versione più giovane del personaggio. Afferma inoltre che Indiana Jones 5 prevede di avere in futuro diversi spin-off, oltre a una serie e a uno show animato per la piattaforma Disney+.

Per ora, l’unico fatto certo su Indiana Jones 5, è che Steven Spielberg non è più alla regia del progetto, ma solo come produttore. Al suo posto come regista c’è James Mangold (Logan – The Wolverine, Le Mans ’66). “Ciò che mi entusiasma di Jim è che ama le grandi storie. Penso che lo vediate nei suoi film come Le Mans ’66. Ama i personaggi e ama raccontare una bella storia. Quindi sono entusiasta di vedere cosa gli verrà in mente”, aveva detto il produttore Frank Marshall.

Disney e Lucasfilm attualmente prevedono di rilasciare il film entro il 2022. Harrison Ford ha quasi 80 anni, riuscirà a riprendere in mano frusta e fedora per avventurarsi nei posti più remoti del pianeta? Oppure queste insistenti voci su Chris Pratt si riveleranno vere e in futuro avremo un nuovo Indy?

Fonte Cinematographe