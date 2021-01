Incidente stradale sulla rampa di salita verso Castellammare di Stabia

Castellammare di Stabia. Poco prima delle 17.00 di oggi si è verificato un grave incidente stradale sulla rampa che porta in città. In particolare è stata coinvolta un’autovettura che è entrata in collisione con un altro veicolo riportando seri danni alla parte laterale sinistra del mezzo. Non si conoscono le modalità del sinistro che ha provocato disagi momentanei al traffico. Sul posto i soccorsi per verificare lo condizioni delle persone coinvolte.