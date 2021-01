Incidente in galleria ad Agerola: muore una ciclista di 37 anni. Si cerca il colpevole che l’ha travolta

Agerola. Un vero dramma si è consumato nella galleria che collega Agerola e Pimonte. Vittima del grave incidente una ciclista di Boscoreale travolta e uccisa a 37 anni.. Inutili i soccorsi per la donna. Troppo violento l’impatto con l’auto che non si è fermata.

E’ caccia al pirata della strada. Non si esclude che tra le cause dell’incidente mortale anche la scarsa illuminazione della galleria. Aperta un’inchiesta, serrate le indagini dei carabinieri per catturare il colpevole. Vi terremo aggiornati.