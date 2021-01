Incendio in una casa a Castellammare per i petardi di Capodanno. Il proprietario salva il cane

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Poco dopo la mezzanotte le fiamme sono divampate all’interno di un’abitazione in via Santa Maria dell’Orto, in pieno centro, a causa di alcuni petardi pericolosi. A prendere fuoco è stato un terrazzo all’ultimo piano di un palazzo nei pressi del lungomare stabiese.

Al momento del rogo, tuttavia, all’interno della casa non erano presenti gli inquilini, venuti tuttavia rapidamente a conoscenza delle fiamme nella loro abitazione.

Il proprietario ha fatto irruzione in casa per salvare il suo cane, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e hanno domato l’incendio. Sulla vicenda è in corso un’inchiesta della polizia per accertare le responsabilità dell’accaduto. Ma intanto a Castellammare nella notte si registra anche l’incendio di due auto nella periferia nord, a causa dell’esplosione di alcuni fuochi d’artificio che hanno generato le fiamme a diretto contatto con le due vetture. Una triste sorpresa per i proprietari dei veicoli, che hanno già denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine