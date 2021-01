In Vaticano arrivano i vaccini, Papa Francesco avrebbe già ricevuto la prima dose

Anche in Vaticano sono arrivate le prime dosi di vaccino della Pfizer-Biontech ed è iniziata la somministrazione del farmaco. Papa Francesco ha ricevuto la prima delle due dosi previste. A riportare la notizia è il quotidiano La Nacion di Buenos Aires, mentre la Santa Sede non smentisce ma si limita a confermare che questa mattina è cominciata la vaccinazione in Vaticano, senza ulteriori particolari. Il Santo Padre si è vaccinato subito dopo gli uomini della Guardia Svizzera che sono ovviamente quelli maggiormente esposti al rischio di contagio A breve anche il Papa emerito Benedetto XVI riceverà la prima dose di vaccino.